غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوستاريكا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً أدريانا بولانوس نائب وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق لها، بحضور هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وآفاق دعمها وتطورها، بما يخدم بيئة الأعمال بين البلدين الصديقين، علاوةً على تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقتصادية الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن محمد هلال المهيري زيارة نائب وزير خارجية كوستاريكا للغرفة، مشيداً بما يربط البلدين من شراكة متميزة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، مدفوعة بالرغبة المشتركة على تطوير مستويات التعاون على العديد من الأصعدة، وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع بين مجتمع الأعمال في أبوظبي وجمهورية كوستاريكا على حد سواء.

كما استعرض المهيري خلال اللقاء باقة من الخدمات التي تقدمها الغرفة للمستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، علاوةً على المبادرات المبتكرة التي تنفذها لدعم مجالات العمل الاقتصادي، لافتاً إلى أن الغرفة على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.