أرباح «دانة غاز» ترتفع 41 % خلال الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح شركة دانة غاز بنسبة 41% في الربع الأول من عام 2021 ليبلغ 88 مليون درهم مقارنةً مع 62 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020. ويأتي هذا الارتفاع مع تحسن الإيرادات المتحققة نتيجة لارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق، وانخفاض تكاليف التمويل بفعل انخفاض مديونية الشركة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وبلغت إيرادات الشركة 389 مليون درهم بارتفاع 2% عن إيرادات الربع الأول من عام 2020 التي بلغت 382 مليون درهم. ويُعزى هذا التحسّن بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج الشركة بنسبة 9% في إقليم كردستان العراق. وبلغ متوسّط أسعار البيع المحققة 44 دولار لبرميل المكثفات و33 دولار لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال مقارنة ب 41 دولار و30 دولار على التوالي في الربع الأول من 2020.

و قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «حققت ‹دانة غاز» أداءً تشغيلياً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري لتواصل الزخم الإيجابي الذي شهدته خلال الفترة السابقة. ونواصل المضي قدماً في خطط التوسعة في إقليم كردستان العراق لرفع الإنتاج من 440 إلى 690 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم بحلول أبريل 2023، مما يساهم إيجاباً في تحسين إيرادات وأرباح الشركة. ونؤكد التزامنا الراسخ بإدارة أصولنا المنتجة في مصر بما يصب في صالح جميع الأطراف مع التركيز على تقييم الإمكانات الواعدة لمنطقة الامتياز البحري الخاصة بالقطاع السادس الاستكشافية بأسرع وقت ممكن.

وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي نتيجة ارتفاع إنتاجها في إقليم كردستان العراق وانخفاض تكاليف التمويل بعد تسديد صكوكها المستحقة بالكامل في الربع الأخير من عام 2020. ويسرنا أن نواصل توزيع الأرباح النقدية على المساهمين للسنة الرابعة على التوالي على الرغم من الظروف الاقتصادية العصيبة».