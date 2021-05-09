«كهرباء دبي» تفوز بجائزة «الابتكار المتميز»

دبي (وام)

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «الابتكار المتميز» ضمن «جوائز التميز العالمية في الأعمال» 2021 التي تنظمها مؤسسة Awards Intelligence ومقرها المملكة المتحدة عن مبادرة «الحياة الذكية» التي أطلقتها الهيئة لتمكين المتعاملين من تبني نمط حياة مستدام ومراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي وذاتي ورقمي وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك دون الرجوع إلى الهيئة.. وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تضاف هذه الجائزة المرموقة إلى راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020 التي نعتز بفوزنا بها مؤخراً عن مبادرة «الحياة الذكية» أيضاً.. وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بالشفافية التي توفرها مبادرة»الحياة الذكية». ونوهت بالمزايا المتطورة التي توفرها المبادرة ومنها رفع مستوى وعي المتعاملين حول مفاهيم الفوترة والاستهلاك عبر تقديم معلومات واضحة عن الفواتير ومكوناتها الرئيسية، ومراقبة استهلاكهم الشهري والأسبوعي واليومي ومقارنته مع استهلاك المنازل المجاورة إضافة إلى استلام تنبيهات عند ارتفاع الاستهلاك ونصائح وإرشادات حول كيفية ترشيد الموارد علاوة على العروض والخصومات المقدمة على الأجهزة الموفرة للطاقة.