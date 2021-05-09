«أركان» تتلقى عرضاً للدمج مع «حديد الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء «أركان»، اليوم عن تلقيه عرضاً من الشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، لتوحيد أعمال شركة حديد الإمارات والمملوكة بالكامل لـ «صناعات» مع شركة «أركان».

وتعد «حديد الإمارات»، والتي يقع مقرها الرئيس في أبوظبي، من رواد صناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة حديد الإمارات إلى «أركان»، على أن تصدر «أركان» إجبارياً لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل إلى حوالي 5.1 مليار سهم عادي في «أركان» عند إغلاق الصفقة.

ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في «أركان» بقيمة 0.798 درهم للسهم الواحد.

وعند تطبيقه على تقييم «صناعات» لشركة «حديد الإمارات»، فذلك يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لشركة «أركان» بنحو 1.4 مليار درهم. وبعد استكمال الصفقة تمتلك «صناعات» ما يناهز 87.5% من إجمالي أسهم المجموعة المشتركة.

وينظر مجلس إدارة «أركان» في الصفقة المقترحة من قبل «صناعات» قبل تقديمه أي توصيات للمساهمين. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تنعقد الجمعية العمومية لشركة «أركان» للنظر في الموافقة على الصفقة خلال النصف الثاني من العام 2021. أما في الوقت الحالي، فلا يوجد ما يؤكد اتفاق الطرفين على إنجاز هذه الصفقة.

يشار إلى أن هذا العرض سيبقى مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة، بما فيها موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي «أركان».