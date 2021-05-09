1882 شركة جديدة في الشارقة

الشارقة (وام) أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن انضمام 1882 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري محققة 52 بالمائة نموا عن العام الماضي بزيادة قدرها 647 شركة.

وفي تقرير حديث أصدرته الغرفة حول نشاطها وإحصائياتها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2021 في المركز الرئيس وفروعها في خورفكان وكلباء والذيد، سجلت الغرفة نموا بنسبة 9 بالمائة في إجمالي عدد أعضائها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 1377 عضوية حيث بلغ مجموع الأعضاء الجدد والمجددين 16198 مقارنة بـ 14821 العام الماضي كما بلغ عدد العضويات المجددة 14316 عضوية بزيادة قدرها 5 بالمائة فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة 18222 شهادة و607 شهادات عن المناطق الحرة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن نمو عدد العضويات مؤشر إيجابي على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة وقدرتها على توفير أقصى درجات النجاح والتطور والنمو المؤسسي لشركاتهم