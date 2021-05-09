قفزة في الصادرات الإماراتية إلى أميركا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام 2021، ليصل 20.6 مليار درهم مقارنة مع 20.1 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2020، مسجلاً نمواً قدره 2.5%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، التي أظهرت استحواذ دولة الإمارات على أكثر نصف الصادرات الأميركية لدول مجلس التعاون الخارجي، وعلى 44.5% من إجمالي التبادل التجاري بينها وبين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لبيانات المركز التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، سجلت صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري قفزة كبيرة بارتفاعها بأكثر من 71.2% عن صادرات الفترة ذاتها من 2020، لتصل إلى 5.24 مليار درهم، مقارنة مع نحو 3.06 مليار درهم للثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي، ونحو 3.5 مليار درهم للربع الأول من العام 2019.

فائض الميزان التجاري

وأظهرت بيانات المركز تقلص فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 10.10 مليار درهم لصالح الولايات المتحدة، وذلك بالمقارنة مع فائض قدره 14.0 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة بلدان مجلس التعاون الخليجي كأكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام بحصة بلغت 50.7%% من إجمالي الصادرات الأميركية للمنطقة البالغة 8.25 مليار دولار، وذلك بعد أن بلغت الصادرات الأميركية إلى الدولة نحو 4.18 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بصادرات أميركية بلغت 2.48 مليار دولار.

وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الالكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية، في حيت تعد الدولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.

مارس الأعلى

ووفقاً للبيانات الشهرية، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر مارس الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 7.37 مليار درهم مقارنة مع 6.4 مليار درهم للشهر ذاته من عام 2020، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة واردات الدولة من الولايات المتحدة خلال هذا الشهر لتصل إلى 6.16 مليار درهم مقارنة مع 5.3 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2020، وكذلك ارتفاع صادرات الإمارات إلى أميركا لتصل إلى 1.2 مليار درهم مقارنة مع 1.1 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 7.3 مليار درهم مقارنة مع 6.97 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2020، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في شهر يناير الماضي نحو 6.45 مليار درهم، مقارنة مع 6.2 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي.