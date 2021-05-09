«الهلال» تستثمر مليار درهم في الشركات الناشئة

الشارقة (الاتحاد) تعتزم الهلال للمشاريع الناشئة، منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي، مضاعفة حجم استثماراتها في الشركات الناشئة لتصل إلى مليار درهم بحلول عام 2022. واستثمرت الهلال للمشاريع الناشئة منذ إنشائها في عام 2017 نحو 500 مليون درهم في 32 من الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة والهند وجنوب شرق آسيا.

والهلال للمشاريع تعمل من خلال أربع منصَّات هي: الهلال للمشاريع التطويرية والهلال للمشاريع الاستثمارية والهلال للمشاريع الناشئة والهلال للمشاريع الابتكارية و تمتد أنشطتها عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والأعمال الهندسية والأغذية والمشروبات والنقل المستدام بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري واحتضان الأعمال.

وقال بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع أن التزام الشركة بمضاعفة رأس المال والاستثمار في المشاريع الناشئة هو دليل على الإيمان الراسخ بالأثر الاجتماعي والاقتصادي المهم للأعمال القائمة على التكنولوجيا وسريعة النمو. وفي الأشهر القليلة الماضية استثمرت الهلال للمشاريع الناشئة في خمس شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج والعالم.

بدر جعفر



وتركز الهلال للمشاريع الناشئة على التقنيات الناشئة واسعة الانتشار مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات. وجمعت شركات محفظة الهلال للمشاريع الناشئة حتى الآن أكثر من 3.6 مليار درهم من التمويل الإضافي من صناديق المشاريع الكبرى على مستوى العالم. ووفقاً لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" تخطط 82 بالمائة من الشركات المالية التقليدية لتعزيز التعاون مع قطاع التكنولوجيا المالية في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ما يؤكد إقبال المستهلكين القوي على الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم. وفي الربع الأول من عام 2021 بلغت الاستثمارات العالمية في الشركات الناشئة 450 مليار درهم محققة زيادة بنسبة 50 بالمائة على أساس ربع سنوي وبالمائة على أساس سنوي وفقاً لبيانات موقع "كرانشبايس".