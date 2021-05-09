فعاليات ترويجية خلال موسم عروض أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من الفعاليات والعروض والحملات الترويجية الجديدة المخصصة لجميع أفراد المجتمع المحلي على مدار عام 2021، لدعم تعافي القطاع السياحي في الإمارة تحت مظلة عروض أبوظبي، المنصة التابعة لها والمتخصصة في قطاع التجزئة.

واستضافت عروض أبوظبي خلال عام 2020 سلسلة من الفعاليات الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، من ضمنها حملة اكتشف المفاجأة الصيفية وفعالية ليلة الموضة من ڤوغ التي أقيمت برعاية عروض أبوظبي، مؤكدة مرونة قطاع التجزئة في الإمارة، إلى جانب مساهمتها في إعادة بناء ثقة المستهلكين في بيئة التسوّق الجديدة.

كما حققت عروض أبوظبي نجاحاً متميّزاً في بداية العام مع الحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق، حيث بلغت نسبة النمو 23% من إجمالي المبيعات مقارنةً بالعام السابق، ونمواً بنسبة 17% في إنفاق المستهلكين، فيما سجل قطاع التجزئة مبيعاتٍ قوية وصلت قيمتها إلى 2.4 مليار درهم، وتشمل هذه الأرقام المشتريات المسجلة باستخدام بطاقات Visa فقط، وضمن المراكز المشاركة في الحملة.

وكشف علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عن دور الأجندة الجديدة الموسّعة في توحيد جهود جميع الأطراف الفاعلة عبر قطاعات السياحة والتجزئة والضيافة، من أجل تحقيق هدفها المشترك في ترسيخ مكانة الإمارة على المستوى العالمي.

وقال: «يشهد عام 2021 إطلاق النسخة الأهم من فعاليات عروض أبوظبي، والتي تأتي ثمرةً للتعاون الاستراتيجي مع مجموعة من المؤسسات البارزة في القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والعالمي. وانطلاقاً من هذه الشراكة، نسعى جميعاً لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في المساهمة في تعافي القطاع السياحي والارتقاء بمستويات الابتكار والحيوية التي لطالما ميّزته. وبهدف تقديم تجارب فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، ستواصل عروض أبوظبي تعزيز فرص النمو أمام قطاعي التجزئة والسياحة خلال هذا العام». ومع حلول الصيف، سيكون المتسوقون في أبوظبي على موعدٍ مع موسم أبوظبي للتسوّق، والذي يسلّط الضوء على تشكيلةٍ حصرية من تجارب التسوّق والعروض الضخمة في مختلف الفئات، وسلسلة مسابقات تسوّق واربح، والعديد غيرها من الجوائز، والتي تكتمل مع العروض المميّزة لموسم فنون الطهي في أبوظبي».