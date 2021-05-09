901 مليون درهم إيرادات «إعمار مولز»

دبي (الاتحاد) سجّلت شركة إعمار مولز 318 مليون درهم أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت الإيرادات 901 مليون درهم.

وسجّلت «نمشي»، المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت والتابعة والمملوكة بالكامل لشركة إعمار مولز، مبيعات بقيمة 258 مليون درهم خلال الربع الأوّل من عام 2021. ويُعزى الأداء القوي الذي حققته «نمشي» إلى نموّها المستمر في المملكة العربيّة السعوديّة، والكويت، وغيرها من بلدان مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن إطلاقها في دولة قطر مع مطلع عام 2021.

كما تم إطلاق أكثر من 117 علامة تجاريّة جديدة عبر المنصة في الربع الأول من عام 2021، ما يوفّر للعملاء خيارات لا متناهية من آخر صيحات الموضة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة «إعمار العقاريّة» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «نواصل تركيز جهودنا على إنجاز وتسليم مشاريعنا التوسّعية والتطويريّة الجديدة بما يضمن تعزيز أرباحنا المالية. وسعياً نحو الاستمرار في دفع عجلة النمو في «إعمار مولز» على الصعيدين المحلّي والعالمي، نعمل دائماً على تقديم تجربة تسوّق وترفيه استثنائية تفوق توقّعات عملائنا ومتطلّباتهم. وتعد مدينة دبي إحدى أسرع المدن نمواً في العالم، ونحن بدورنا نعمل على مواكبة سرعة ومتطلبات الجيل الناشئ من العملاء».

وحافظت معدّلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمّع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التجزئة ضمن المجمّعات السكنية، على أدائها المرن خلال الربع الأول من عام 2021 والذي وصل إلى نسبة 91 بالمئة.