85.5 مليون درهم أرباح «تبريد»

أبوظبي (الاتحاد) حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» 85.5 مليون درهم أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 21 بالمئة إلى 357.6 مليون درهم مقارنة ب294.4 مليون درهم في الربع الأول من 2020)، كما زادت إيرادات الماء المبرّد بنسبة 22 بالمئة إلى 339.1 مليون درهم.

وزاد الحجم الإجمالي لشبكة التبريد التي تديرها الشركة إلى مليون و404 آلاف و611 طن تبريد بإضافة 492 طن تبريد من مشروع في الإمارات و300 طن تبريد من مشروع في سلطنة عُمان سجّلت «تبريد» 13 مليون و266 ألفا و192 ساعة عمل من دون إصابات في إنجاز سبق للشركة وأن حققته في 2015.

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «لن ننكر أن الأسواق العالمية تعاني من عدة تعقيدات تسببت فيها جائحة كوفيد-19، ولكننا في»تبريد«قد اعتدنا أخذ زمام المبادرة والتحرك بسرعة للتعامل مع المتغيرات بل واستباقها، وتدل النتائج التي حققناها في الربع الأول من عام 2021 على حقيقة واضحة، مفادها تركيزنا وعزمنا على تقديم أفضل خدمات التبريد وأكثرها كفاءة، وعن ثقة العملاء بذلك، فضلًا عما تتسم به شركتنا من تميز مؤسسي وقدرة تشغيلية متطورة، وقد ساعدتنا كل هذه العوامل في تحقيق المزيد من التقدم والنجاح، حتى بتجاوز الأهداف التي وضعناها نحن في فترات سابقة. نعم، إن لـ«تبريد» مكانة رفيعة في هذا القطاع، حققتها عبر الاستفادة من فرص النمو المتاحة، والسعي إلى تحقيق المزيد، ولنا أن نفخر بذلك».

بدوره، قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»: «تدل مؤشرات الأداء المالي للربع الأول من عام 2021 عن الفرص الكبيرة للنمو التي يحملها هذا القطاع المهم، وقد كان إعلاننا عن هويتنا المؤسسية الجديدة قبل نحو الشهر بمثابة برهان على جدية عملنا ودقة شعارنا المؤسسي الجديد»شركاء التنمية والتقدم». ولكن الأرباح ليست المؤشر الوحيد على النجاح، فهناك أيضًا اعتبارات متعلقة بكيفية إدارتنا لمواردنا وعملياتنا، ويسعدني أن أؤكد أن نجاح الشركة في هذا الجانب لا يقل عن إنجازاتها المالية والتشغيلية، حيث تحتضن»تبريد«كوادر وموارد بشرية فذة ومؤهلة تمثل كافة أطياف المجتمع وشرائحه، في نموذج يحتذى به من التضمين والتنوّع والانفتاح، ويتمثل ذلك في مبادراتنا المجتمعية Tabreed Cares وWomen in Tabreed وغيرها».