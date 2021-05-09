«العربي المتحد» يتحول إلى الربحية

الشارقة (الاتحاد) أعلن البنك العربي المتحد عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2021 محققا صافي ربح قدره 10.2 مليون درهم للربع الأول من عام 2021 مقارنة بصافي خسارة بقيمة 119.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020، حيث مهد التنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول الطريق للعودة إلى الربحية، فيما يواصل البنك تعزيز أعماله الرئيسة، ترشيد النفقات وترسيخ دعائمه.

تم تعزيز الأداء المالي للبنك العربي المتحد من خلال التقدم الكبير في الأنشطة الأساسية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5٪ على أساس سنوي في إجمالي الدخل (زيادة بنسبة 32٪ على أساس ربع سنوي)، وفي حين واصل البنك إدارته للنفقات التشغيلية وسجل انخفاض بنسبة 6% مقارنة مع الربع الأول من 2020.

وتم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير من خلال التركيز على جودة الأصول، وبسبب ذلك شهدت مخصصات الإئتمان للأشهر الثلاثة الأولى إنخفاضا قدره 66% مقارنة مع مستوياتها خلال الربع الأول من عام 2020 (82% على أساس ربع سنوي).

وشكل العام الماضي فترة انتقالية بالنسبة لـ "البنك العربي المتحد" الذي بدأ بتنفيذ استراتيجية تحوّل وإعادة هيكلة تهدف لأن يصبح مؤسسة مالية تقدم أداءً أكثر كفاءة وقوة واستدامة.