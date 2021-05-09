33% زيادة في الشركات الجديدة بـ«عجمان الحرة»

عجمان (الاتحاد) شهدت منطقة عجمان الحرّة نمواً بمعدل 33% في عدد الشركات الجديدة المسجلة لديها خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020. وكشفت النتائج عن وصول إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجّلة في المنطقة الحرة إلى 492 شركة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأول من العام 2021، مقارنةً بـ 269 شركة في الفترة ذاتها من العام 2020.

وواصل قطاع التعليم، والذي يشمل التدريب، والاستشارات التعليمية والمهن الحرة، تسجيل نمو مطّرد بمعدل بلغ 39% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع ذاته من العام الفائت، ما يعزز المكانة الريادية لمنطقة عجمان الحرة كقوّة دافعة لمسيرة تطوير المنظومة التعليمية، لا سيّما وأنها تحتضن حالياً أكثر من 170 من نخبة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية والمراكز المتطورة للتدريب والتأهيل والاختبار.

وبالمقابل، حقق قطاع التكنولوجيا نمو بنسبة 23% في ظل الدعم المستمر لتحفيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والابتكار وصناعات المستقبل، تماشياً مع «رؤية عجمان 2021» في تنويع الاقتصاد ليكون حجر الأساس لدفع التنمية المستدامة وضمان الرفاه والازدهار للجميع.