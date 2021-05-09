«تنظيم الاتصالات» من بين الأفضل في مجال الابتكار أوسطياً

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تحقيقها إنجازاً جديداً، بتصنيفها من بين أفضل ثلاث جهات في مجال الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق التقرير الصادر عن معهد الابتكار العالمي، والذي شمل الجهات المسجلة في معهد الابتكار العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تلبية الهيئة للمعايير التي وضعها معهد الابتكار العالمي للحصول على شهادة الاعتماد كجهة مبتكرة، وحصول الهيئة على مصادقة معهد الابتكار العالمي على عدد من الابتكارات التي أُنشِئت ونفذت على المستوى المحلي أو الدولي.

وقال محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة و الرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة: "تولي الهيئة الابتكار أهمية قصوى، كونه عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان متحدون في المعرفة، والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات وشعبها، ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة على تبني وإطلاق المبادرات التي تعزز الابتكار في العمل والأداء، الأمر الذي من شأنه تقديم أفضل الخدمات وبالتالي تحقيق سعادة أفراد المجتمع الإماراتي".