«اتصالات» تصدر سندات بمليار يورو

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة اتصالات عن اتمامها وبنجاح عملية إصدار سندات بقيمة مليار يورو، لإعادة تمويل شريحة السندات المستحقة التي أصدرتها في عام 2014، لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في شركه اتصالات المغرب.

وقامت المجموعة بإصدار السندات على شريحتين: الشريحة الأولى لفترة 7 سنوات بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 0.4%، والشريحة الثانية لفترة 12 سنة بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 1%. ويهدف قرار إعادة التمويل إلى تنويع مصادر الشركة المالية، وتمديد فترة جدولة سداد الديون القائمة، والاستفادة من تحسين تكلفة التمويل، وبالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للمساهمين.

وشهدت عملية إصدار السندات ناجحاً كبيراً، تمثل بالإقبال الشديد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاكتتاب، الذي تجاوز قيمة السندات التي أصدرتها «مجموعة اتصالات» بـ 6 مرات. يعكس هذا الطلب المتزايد على السندات ثقة المستثمرين في أداء مجموعة اتصالات، وفي قوة محفظة أعمالها المالية، وفي تصنيفها الائتماني، والذي سجل نظرة مستقبلية Aa3/ مستقرة (مووديز)، AA-/ مستقرة (ستاندردز آند بورز جلوبل)، الذي يعتبر واحداً من أعلى التصنيفات في قطاع الاتصالات، كما يسلط هذا الطلب الضوء أيضاً على الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.