«دبي للسياحة» في سوق السفر العربي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن مشاركتها في دورة 2021 من معرض سوق السفر العربي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية عبر استضافة مجموعةٍ فريدةٍ من الفعاليات والمبادرات والمشاريع المُصمّمة لدعم الزخم السياحي في دبي.

وينضم إلى «دبي للسياحة» في جناح دبي هذا العام الاستثنائي أكثر من 70 ممثلاً عن الجهات الحكومية والمنشآت الفندقية، وشركات إدارة الوجهات، ومنظمي الجولات السياحية، حيث سيستقبل المعرض مجدداً الجهات المعنية والشركاء والزوار ضمن بيئةٍ آمنة تراعي أعلى معايير السلامة في ضوء الجهود المبذولة لإنعاش قطاع السياحة العالمي، إذ ستتواجد (دبي للسياحة) بالقاعة رقم (3) في مركز دبي التجاري العالمي.

وينطلق معرض سوق السفر العربي الذي يشكل محطةً رئيسيةً على أجندة الأحداث العالمية للسياحة والسفر بشكل مباشر وبحضور شخصي خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري، فيما ستقام نسخة افتراضية من 23 إلى 25 مايو، حيث سيطرح حواراً بنّاءً تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة».

عصام كاظم

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يقوم معرض سوق السفر العربي بدور أساسي في تعزيز قطاع السياحة على الرغم من التحديات التي يواجهها على مستوى العالم. وانطلاقاً من كون دبي الوجهة المضيفة للمعرض وإحدى أبرز الشركاء الرسميين للحدث، تأتي مشاركتنا مع مجموعة من ممثلي القطاع كداعمٍ أساسي للجهود العالمية المبذولة لمواكبة تطور الأوضاع الراهنة ودفع عجلة النمو السياحي لمرحلة التعافي من هذه الأزمة العالمية».