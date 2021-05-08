جمارك دبي تختتم فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية

دبي (الاتحاد)

توجت جمارك دبي فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 بتنظيم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي ومدرسة المواكب الخاصة فعالية «المواكب تبتكر 2»، حيث ترأست جمارك دبي للمرة الثانية على التوالي منصة التحكيم لهذه الفعالية، انطلاقاً من حرص الدائرة على ترسيخ أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر العمل على دعم الموهوبين من أصحاب الأفكار والابتكارات الجديدة، من أجل حماية حقوقهم بالإبداع في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة التي تعد أساس التطور الذي تنطلق منه المجتمعات لتحقيق التقدم والازدهار.

ويأتي احتفال الدائرة باليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة بالإبداع والابتكار لدعم الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في اليوبيل الذهبي للإمارات بعام الخمسين، وقد تمثلت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي بلجنة التحكيم لمسابقة «المواكب تبتكر2» بفريق عمل من الإدارة.