336 % نمو حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

ارتفعت حركة الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، خلال العام الجاري، حيث سجل مبنى الطيران الخاص زيادة قدرها 336% في الربع الأول من عام 2021 بمجموع 4904 رحلات مقارنة بـ 1460 للفترة ذاتها من العام الماضي، و1676 رحلة في الربع الأول من 2019. وتشمل حركات الطيران الخاص الرحلات المسجلة من قبل المشغلين الأرضيين الأربعة التي تعمل في مشروع محمد بن راشد للطيران، وهي «جيتيكس إكزيكيوتيف أفييشين» و«جت أفييشين» و«دي سي أفييشين» و«إكزيكيو جيت ميدل إيست».

وقال طحنون سيف المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: إن حركة الطيران الخاص في مبنى الطيران الخاص شهدت زيادة بوتيرة متسارعة منذ يوليو الماضي، ما يمثل دلالة على نجاح حملة التطعيم الوطنية والمكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم. ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، احتلت دبي المرتبة الثالثة عالمياً والثانية في ترتيب المؤشر الفرعي فئة المدن الرئيسية ضمن مؤشر «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021 - 2022» في التقرير الأخير الصادر عن «إف دي آي انتليجينس»، حيث برزت وجهة لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، معرباً عن تطلعه للحفاظ على هذه الأرقام في حركة الطيران الخاص في إطار استعدادات دبي لاستقبال العالم خلال معرض «إكسبو دبي 2020» الذي سينطلق في أكتوبر المقبل. جدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، ويسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسية لتحقيق رؤية الإمارة بجعلها مركزاً رائداً لقطاع الطيران.