«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم برنامجاً تدريبياً حول «التفكير الإبداعي»

أبوظبي (وام)

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تدريبية افتراضية، قدمتها الدكتورة ليلى حبيب البلوشي بعنوان «التفكير الإبداعي والابتكاري لرائدات الأعمال»، شارك فيها العديد من سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات من أصحاب المشاريع والأنشطة التجارية المختلفة. ويأتي البرنامج التدريبي ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التطويرية، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 - 2024، وتعزيزاً لوعي سيدات الأعمال بكافة الموضوعات المهمة واللازمة لتحسين أدائهن وتطوير أعمالهن. ويهدف البرنامج إلى تزويد رائدات الأعمال بالمعارف التي تمكنهم من تنمية مهاراتهم الابتكارية وإستراتيجيات التفكير الإبداعي والابتكاري وتوظيفها في تطوير مشاريعهن وحل المشكلات التي تواجههن بطريقة وأساليب مبتكرة. وتناولت بعض ورش العمل في البرنامج الحديث حول سيكولوجية واستراتيجيات التغيير إلى شخصية مبدعة، من خلال تقديم تقييم ذاتي للمشاركات، وعرض لمنهجية التغيير وخطط عمل شخصية والملكية الفكرية. وجاء تنفيذ البرنامج التدريبي في شكل ورشة عمل تتضمن تطبيقات عملية وعرض لبعض النماذج ومناقشة لبعض الحالات، وذلك لصقل مهارات المشاركات، اللاتي أشدن بجهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي البارزة في تسخير كافة الممكنات من أجل دعمهن وتطوير أعمالهن.