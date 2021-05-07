170 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي منذ بداية العام

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تمكنت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من تسجيل مكاسب قياسية في القيمة السوقية بلغت 170 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، فيما انعكست تلك المكاسب على المؤشر العام للسوق الذي ارتفع، خلال نفس الفترة بنسبة 22% حتى إغلاق يوم الخميس الماضي.

وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق أعلى مستوياتها التاريخية، لتصل إلي 912.3 مليار درهم يوم الخميس الماضي، مقارنة بقيمة بلغت 742.6 مليار درهم بنهاية 2020.

وجاءت المكاسب بدعم من السيولة المرتفعة التي توافرت للتداولات خلال الفترة، والتي بلغت قيمتها 84 مليار درهم، ما مكن السوق من تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وقد تمكن السوق خلال العام الجاري حتى إغلاق الخميس الماضي، من إضافة 1107 نقاط جديدة للمؤشر العام، ليغلق عند 6152 نقطة، مقارنة مع 5045 نقطة بنهاية العام الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت القيمة السوقية إلى 15.7 مليار درهم، مقارنة مع الأسبوع الأسبق.

وخلال الأسبوع الماضي، تلقى سوق أبوظبي للأوراق المالية دعماً كبيراً من الارتفاع الذي سجلته معظم القطاعات، والتي تصدرها قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 3.62%، كما ارتفعت القطاعات الثقيلة، وفي مقدمتها قطاع البنوك، بنسبة 1.70% وقطاع الاتصالات بنسبة 1.32% وقطاع العقار بنسبة 1.55% وقطاع لطاقة بنسبة 1.25%، وقطاع المستهلك 0.32%.

وجاء انخفاض القطاعات التي أغلقت في المنطقة «الحمراء» طفيفاً، وهي قطاعات التأمين والصناعة والخدمات التي تراوح معدل تراجعها بين 0.15% إلى 0.22%.

وفي المحصلة نتيجة لإجمالي التغييرات بجميع القطاعات سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً مهما بلغت نسبته 1.74% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 6152 نقطة بنهاية تداولات الخميس الماضي، مقارنة مع 6046.8 نقطة في الأسبوع الأسبق.

وشهد السوق تداولات بقيمة 5.88 مليار درهم على مدى الجلسات الخمس، هي قيمة 942.5 مليون سهم تم تداولها خلال الأسبوع، من خلال 10844 صفقة أبرمها المستثمرون على أسهم الشركات المدرجة في سوق العاصمة. وتظهر بيانات السوق أن محصلة التداولات كانت ارتفاع أسعار السوق لـ 20 شركة مقابل تراجع أسعار 19 شركة أخرى، في حين ظلت 37 شركة دون تغيير في أسعار أسهمها.

ووفقاً لبيانات السوق، فإن الدعم الرئيس للأسعار جاء من المستثمرين المواطنين الذين ضخوا سيولة جديدة بلغت قيمتها الصافية 80.5 مليون درهم خلال الأسبوع. كما أن الاستثمار المؤسساتي كان حاسماً أيضاً في دعم السوق، إذ ضخت الشركات والمؤسسات المستثمرة سيولة جديدة صافية بقيمة 47.5 مليون درهم، حيث أضافت إلى محافظها الاستثمارية نحو 4.5 مليون سهم جديد، من الأسهم المدرج في سوق العاصمة أبوظبي.

وفي سوق دبي المالي حقق المؤشر العام للسوق مكاسب بقيمة 59 نقطة تعادل ارتفاعاً بنسبة 2.3% تقريباً، ليبلغ 2664 نقطة عند إغلاق الخميس الماضي، مقارنة مع 2605 نقاط مستوى الإغلاق المسجل يوم الخميس الأسبق.

وارتفعت القيمة السوقية لشركات المدرجة في السوق بقيمة 6.5 مليار درهم جديدة، خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 370.5 مليار درهم عند إغلاق جلسة الخميس الماضي، مقارنة مع قيم سوقية كانت تبلغ 364 مليار درهم يوم الخميس الأسبق.

وبلغت قيم التداول في السوق نحو 673 مليون درهم، عند مستوياتها قريبة من القيمة المسجلة في الأسبوع الأسبق.