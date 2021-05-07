«جمارك دبي» تعزز التعاون مع أصحاب العلامات التجارية

دبي (الاتحاد)

عززت جمارك دبي التعاون والتنسيق المشترك مع أصحاب العلامات التجارية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث عقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة اجتماعاً مشتركاً مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، ودعم المشاريع المشتركة.

حضر الاجتماع من جانب جمارك دبي: يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، نوره أحمد مدير قسم اعتماد الملكية الفكرية والوكالات التجارية، محمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية، المهندس سعيد بن فارس قائد فريق وسميحة حسن البلوشي ضابط اعتماد الملكية الفكرية والوكالات التجارية.

ورحب يوسف عزير مبارك بأصحاب العلامات التجارية المشاركين في الاجتماع، مؤكداً أهمية التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الآراء، حيث يأتي هذا اللقاء ليتوج جهود الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام الخمسين، وبعد أن حققت الدولة طوال الخمسين سنة الماضية إنجازات كبرى في كافة المجالات بفضل رؤية القيادة ودعمها الدائم لتشجيع الإبداع والابتكار، وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية لجذب التجارة والاستثمار إلى الاقتصاد الوطني بوتيرة متصاعدة.