مطار رأس الخيمة يبدأ شراكة جديدة مع «فلاي إيجيبت»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، عن عقد شراكة جديدة مع «فلاي إيجيبت»، في خطوة تعكس النمو المتسارع في حجم عمليات المطار.

وجاء هبوط رحلة «فلاي إيجيبت» رقم «أف. إي. جي 501» القادمة من مطار القاهرة الدولي في مطار رأس الخيمة يوم 6 مايو الجاري ليكون أول رحلة جوية مجدولة ضمن 3 رحلات جوية أسبوعية منتظمة ستسيرها الشركة.

وفي هذا السياق، قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: «يساهم هذا الربط الجوي المباشر بين مصر وإمارة رأس الخيمة في تعزيز هذه الأنشطة المشتركة، أما على المستوى المحلي ستسهم هذه الخدمة بدعم التنوع الاقتصادي للإمارة، وتعزيز المكانة الاستراتيجية لمطار رأس الخيمة كمركز رائد للخدمات اللوجيستي والنقل بالمنطقة».

وقال سنجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: «هذه الشراكة هي واحدة من عدة اتفاقيات نعتزم إبرامها لتحقيق الهدف، فنحن ملتزمون بفتح مسارات جديدة بالتزامن مع عدد من الشراكات التي سيتم الإعلان عنها في الشهرين المقبلين».

ومن جانبه، قال كريم باقي، رئيس القطاع التجاري في«فلاي إيجيبت»: «ندرك تماماً أن رأس الخيمة ستصبح بوابة لدولة الإمارات لجميع عملائنا».