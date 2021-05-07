دراسة: الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي تتراجع 10% في عام الجائحة

بروكسل (د ب أ)

خلصت دراسة لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن كمية انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة في التكتل انخفضت بنسبة 10% خلال العام الماضي، في ظل قيود احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي، أن كمية ثاني أكسيد الكربون المتسبب في ظاهرة الاحترار العالمي، والتي انبعثت في الغلاف الجوي بسبب احتراق الوقود الحفري، سواء من النفط أو المنتجات الأخري، تراجعت بالمقارنة بعام 2019 في جميع دول في الاتحاد الأوروبي. وأكد أن أكبر تغيير تم تسجيله في اليونان بتراجع نسبته 18.7%.

وذكر أن «انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من توليد الطاقة هي مساهم رئيسي في الاحترار العالمي، وتمثل قرابة 75% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي».