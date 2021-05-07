الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير.

والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1820.70 دولار. وقال براين لان العضو المنتدب في شركة التداولات جولد سيلفر سنترال "انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لما دون 1.6 بالمئة دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وربحت الفضة 0.6 بالمئة لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.