جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون مع الجمارك السعودية

دبي (الاتحاد)

في إطار تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجانبين، عقدت جمارك دبي مقارنة معيارية عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من مسؤولي الجمارك في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية.

ورحبت جمارك دبي بهذا اللقاء المشترك الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الجمركية بكافة مجالاتها، لاسيما التي تختص بالموارد البشرية مع الاستفادة من الخبرات المُطبقة التي تخدم مصلحة الطرفين.

وخلال اللقاء اطّلعت جمارك دبي على الخطة الاستراتيجية للجمارك السعودية في مجال الموارد البشرية وعملية استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات والخبرات الواسعة من المواطنين، مع الاطلاع على تجربتهم في عملية استقطاب المواهب الشابة الطموحة هذا أيضا وقد تم الاطلاع على عمليات التطوير التنظيمي والهياكل التنظيمية للجمارك السعودية وكيفية تطويرها لتتناسب مع الخطط المستقبلية الطموحة للمملكة، صاحب ذلك تقديم عرض عن نظام المكافآت والحوافز للموظفين. وكما استعرضت الجمارك السعودية استراتيجية أكاديمية التدريب والتي تختص بالبرامج التدريبية الخاصة بالقيادات والمفتشين مع التعرف على أنواع البرامج التدريبية الإدارية، هذا بالإضافة إلى عرض لمؤشرات الأداء الخاصة بأكاديمية التدريب.

وعلى جانب آخر من اللقاء وبناء على طلب من الجانب السعودي، عرضت جمارك دبي تجربتها في مجال إدارة الأداء من خلال عرض منهجية إدارة أداء الموظفين واستعراض تفاصيل مراحل دورة الأداء خلال العام، وكيفية وضع الأهداف الذكية للموظفين والتعريف بها.

وفي ختام اللقاء شكرت جمارك دبي مسؤولي الجمارك السعودية، على عرضهم المُميز والمفيد للدائرة، مثمنة الجهود المبذولة في تطوير الموارد البشرية ومؤكدة على أهمية استمرار المقارنات المعيارية وعرض التجارب المختلفة بين الجانبين لتحقيق الأهداف في تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.