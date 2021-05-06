البنوك التقليدية تستقطب 5.8 مليار درهم لحسابات التوفير

أبوظبي (وام)

نجحت البنوك التقليدية بدولة الامارات في استقطاب نحو 5.8 مليار درهم الى حسابات التوفير لديها خلال أول شهر من العام 2021 وذلك بحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وأسهم الإقبال الكبير على هذا النوع من الخدمات البنكية في رفع إجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى البنوك التقليدية الى 117.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام 2021 بزيادة نسبتها 5.1% بالمقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نهاية العام 2020. ويعكس الاقبال المتزايد على هذه الخدمة ارتفاع وتيرة السلوك الادخاري لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الامارات وهو ما يعني بالمقابل ضبط الانفاق الاستهلاكي في الدولة.

ويشكل رصيد حساب التوفير لدى البنوك التقليدية نحو 52.2% من إجمالي الأموال المستثمرة في هذا النوع من الحسابات في الجهاز المصرفي الإماراتي مع نهاية شهر فبراير من العام الجاري. وتعد حسابات التوفير من أهم الحسابات التي تسعى البنوك لتنميتها وهو ما يدفعها الى تقديم العديد من الحوافز للمتعاملين لاستقطاب أكبر عدد منهم للاستثمار في حسابات التوفير لديها. يشار الى أن حوافز حسابات التوفير التي تقدمها البنوك للعملاء تشمل بالإضافة الى المكاسب المادية أيضاً تقديم هدايا وتسهيلات بنكية أخرى.