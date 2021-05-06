أبوظبي وسنغافورة تطلقان دعوة لتطوير ابتكارات المدن الذكية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع مشروع سنغافورة، وشركة IPI سنغافورة التابعة للمشروع، دعوة للشركات السنغافورية لتقديم الابتكارات والحلول التي تدعم أجندة تطوير المدن الذكية، حيث يمكن للشركات السنغافورية المؤهلة التقدم بابتكاراتها وحلولها التي تتعامل مع عدد من التحديات التي تواجهها هيئات ومؤسسات مختلفة في إمارة أبوظبي .

وتتطلع كل من إمارة أبوظبي وجمهورية سنغافورة من خلال هذه الدعوة إلى تسريع تطوير أسس المدن الذكية بهدف ترسيخ الفكر المستدام لجودة الحياة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمزايا التنافسية فيما ستعمل هذه الدعوة على تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين، كما ستساهم في ربط منظومتي الابتكار فيما بينهما.

واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر المدن الذكية لعام 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، في حين احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي: «تلتزم إمارة أبوظبي بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي القوية مع سنغافورة، كما تلتزم بدفع وتيرة الابتكار لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وستعمل هذه الدعوة مع مشروع سنغافورة إلى تعزيز الشراكات القائمة، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص التعاون بين إمارة أبوظبي وسنغافورة. نتطلع لإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ والتي تواكب الاحتياجات والتحديات المحلية والتي يمكن تصديرها إلى العالم بما يساهم في تعزيز الاقتصادات القائمة على المعرفة وتطوير المدن الذكية في منطقتنا وخارجها».

وتمثل هذه الدعوة دفعة هامة لجهود الشركات لتحقيق المزيد من التعاون والابتكار، وتطوير حلول محددة يمكن النظر في اعتمادها تجارياً وتنفيذها على مستوى إمارة أبوظبي.

وقد عمل مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات البارزة في إمارة أبوظبي مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ ودائرة البلديات والنقل ومصدر، وذلك بهدف تحديد ست تحديات تواجه المدن الذكية. وستحصل الشركات المؤهلة على الدعم المالي من قبل مشروع سنغافورة.

وقال تان سون كيم، الرئيس التنفيذي المساعد لدى مشروع سنغافورة: «ستعمل هذه الدعوة المشتركة لتقديم الحلول والابتكارات الخاصة بالمدن الذكية على تعزيز روابط التعاون بين إمارة أبوظبي وسنغافورة. وستتمكن الشركات السنغافورية التي تتمتع بالإمكانيات والخبرات في مجال الحلول الذكية من الدخول في شراكات مع عدد من المؤسسات المرموقة في إمارة أبو ظبي للمشاركة في تطوير وتجريب الحلول التكنولوجية لعدد من التحديات التي تشهدها المدن، بما في ذلك استدامة الطاقة والمياه وكفاءة المواصلات والنقل والمناطق المكتظة سكانياً. وسنعمل معاً من خلال هذا الشراكة لتحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة حياة مواطنينا».

من جانبه، قال ونغ ليوب واي، الرئيس التنفيذي لشركة IPI سنغافورة: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الدعوة، والعمل جنباً إلى جنب مع العديد من الشركات العاملة ضمن منظومة الابتكار في سنغافورة مثل الاتحادات التجارية المحلية. وتتطلع شركة IPI سنغافورة لتقديم أفضل الحلول التي يمكن أن تساهم في إيجاد المزيد من الأماكن الحضرية المستدامة والصالحة للعيش في المنطقة». ويفتح باب الدعوة لتقديم طلبات المشاركة من الآن ولغاية 29 يوليو 2021.

وسيقوم كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومشروع سنغافورة وشركة IPI سنغافورة بتنظيم إحاطة افتراضية في 10 يونيو 2021 لإتاحة الفرصة للشركات المهتمة لمعرفة المزيد حول هذه التحديات.