72 مليار درهم الدخل الشامل لـ«مبادلة»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي الدخل الشامل لشركة مبادلة للاستثمار، خلال العام الماضي إلى نحو 72 مليار درهم، مقارنة مع 53 مليار درهم في 2019. ويعد هذا أكبر دخل سنوي إجمالي في تاريخ الشركة، أسهمت فيه عوامل عدة، من أهمها نمو محفظة الأسهم، وأداء الصناديق الاستثمارية التابعة لها، ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال، حسب ما أفادت مبادلة في بيان.

ولعبت الاستثمارات خلال عام 2020 دوراً مهماً في تعزيز هذه الاستراتيجية ومن بينها اتفاقيات استثمار طويلة المدى في مجال التكنولوجيا مع شركة «سيلفر ليك»، وفي مجال علوم الحياة مع «بي سي آي فارما» في الولايات المتحدة، وفي قطاع السلع الاستهلاكية والاتصالات مع مجموعة «ريلاينس» في الهند، إلى جانب توظيف استثمارات جديدة لدى كل من «أباكس بارتنرز» و«سيتاديل» و«آي سكويرد كابيتال» و«سي في سي».

المزيد من الإنجازات

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار: «كانت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمتابعة والإشراف الحثيثين من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدافع الأكبر لنا لمواجهة تحديات الفترة السابقة، والمضي قدماً في مسيرة التقدم والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات».

وأضاف: «خلال العام الماضي، وفي الوقت الذي واجه فيه العالم تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، عملنا مع شركائنا في مختلف القطاعات من أجل تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات التي تضررت بشدة من هذا الوباء، وأظهر جميع العاملين في مجموعة مبادلة درجة عالية من التفاني، والحرص على تقديم يد العون والمساعدة، ونحن حريصون على استمرار جهودنا في هذا المجال».

وأكد المبارك نجاح مبادلة في تجاوز التحديات التي حملها عام 2020، وقال: «لقد نجحنا في تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020. عبر زيادة الاستثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام. ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، حرصنا على الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نمو قوية، وفي صناديق الاستثمار ذات الأداء المتميز. وقد حقق قطاعا التكنولوجيا وعلوم الحياة، على وجه الخصوص، نمواً كبيراً خلال العام الماضي. ونسعى لتعزيز حضورنا في هذه المجالات والمناطق الجغرافية المهمة مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي».

وبلغت قيمة الأصول الحالية للمجموعة بنهاية العام 894 مليار درهم، بالمقارنة مع 853 مليار درهم في عام 2019.

محفظة استثمارية

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «يعكس هذا الأداء القوي الذي حققته مبادلة، المرونة العالية التي تتمتع بها الشركة، كما يعكس قوة ومتانة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة. استفدنا من انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020 عبر تخفيض تكلفة الاقتراض وتمديد أجله، مستفيدين من الطلب العالي من المستثمرين على إصدارات سنداتنا. حيث نحتفظ بنسبة مديونية تعادل 9.1% ونتمتع بسيولة قوية في المرحلة الحالية، في إطار سعينا نحو تحقيق رؤيتنا على المدى الطويل».

مشاريع جديدة

أعلنت «مبادلة» أنه تم توظيف استثمارات بقيمة 108 مليارات درهم في مشاريع جديدة، من بينها 4.3 مليار درهم في «جيو»، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في الهند، فضلاً عن 2.7 مليار درهم في «سيلفر ليك»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي.

كما تم توظيف 3 مليارات درهم في شركة «ريلاينس ريتيل»، التي تعد واحدة من أسرع الشركات الهندية نمواً في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية، و2.2 مليار درهم في «بي سي آي فارما»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الصناعات الدوائية، إلى جانب 7.5 مليار درهم في الصناديق الاستثمارية التابعة لـ «سي في سي»، و«سيتاديل»، و«آيسكويرد كابيتال» و«أباكس بارتنرز».

إنجازات 2020

- تتألف %34 من المحفظة الاستثمارية لمبادلة من استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، و%29 منها في الأسهم المدرجة و%14 في العقارات والبنية التحتية، إضافة لاستثمارات أخرى.

- حققت مبادلة العام الماضي، 104 مليارات درهم من خلال بيع عدد من أصولها الاستثمارية وعوائد استثماراتها داخل الدولة وخارجها، وكان من بينها بيع %39 من حصتها في «بورياليس» إلى «أو إم في»، بقيمة 16.7 مليار درهم، في أكبر صفقة منفردة في تاريخ الشركة.