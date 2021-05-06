منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد ينطلق في سنغافورة

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت مجموعة بلومبرغ، أمس، عن تنظيم الدورة السنوية الرابعة من منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد، خلال الفترة ما بين 16-19 نوفمبر 2021 في سنغافورة.

وقال مايكل آر. بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك السابق لثلاث ولايات ومؤسس مجموعة بلومبرغ إل.بي. وبلومبرغ الخيرية: «منذ انعقاد منتدى الاقتصاد الجديد في نسخته الأخيرة، أثبتت التغيرات التي شهدها العالم أهمية المنتدى والمواضيع التي يناقشها، حيث أظهر الوباء مدى ترابطنا، وبيّن أهمية تعزيز التعاون فيما بيننا».

من جانبه، قال لي هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة: «يسعدنا اختيار سنغافورة لاستضافة منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2021 الذي سيجتمع نخبة من قادة الأعمال لمناقشة عدد من القضايا العالمية الهامة».

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: «يمثل بداية تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19 محفزاً قوياً للقطاعين العام والخاص لتعزيز تعاونهما بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية الجديدة».

وأضاف: «من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكننا بناء أسس متينة تستند إليها المرحلة المقبلة من النمو الصناعي. وسيكون الحد من تداعيات تغير المناخ والحلول التجارية لتكنولوجيا إزالة الكربون من أهم أولويات هذا النمو، وكلنا ثقة بأن هذه المواضيع ستتيح فرصاً اقتصادية جديدة لتطور كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية».