1.4 مليار درهم إيرادات «أرامكس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت أرامكس، أمس عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، والتي أظهرت قفزةً في الإيرادات، خلال الربع الأول من العام 2021 بنسبة 24% لتصل إلى 1.425 مليون درهم، مقارنةً مع 1.152 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام 2020.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على خدمات النقل السريع، بما في ذلك معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. وتراجعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 20% لتصل إلى 79 مليون درهم، مقارنةً مع 100 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، بينما انخفض هامش الأرباح التشغيلية ليصل إلى 5.6% مقارنة مع 8.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «نشعر بتفاؤل كبير بعد تحقيق نمو كبير في إيراداتنا، والذي جاء مدفوعاً في المقام الأول بالزيادة المستقرة في معدلات الطلب من قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. ويرجع نمو الإيرادات أيضاً إلى التعافي القوي الذي شهدته خدماتنا الموجهة للشركات، وبخاصة في قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول».