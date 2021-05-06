9.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع أمس، على مزيد من الارتفاع الذي ترافق مع زيادة في حجم السيولة المتداولة التي وصلت قيمتها إلى 1.44 مليار درهم تقريباً. ونجحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في تحقيق مكاسب بقيمة 9.3 مليار درهم تقريباً في نهاية التعاملات التي شهدت صعود المؤشرات العامة إلى مستويات جيدة تمهد لمزيد من الارتفاعات خلال الأسبوع المقبل.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق على ارتفاع بنسبة 0.59% عند مستوى 6152 نقطة، فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2663 نقطة بنمو نسبته 0.51%، بالمقارنة مع اليوم السابق.

وعاد سهم الشركة العالمية القابضة، المرتفع إلى 94 درهماً، لقيادة النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إعلان الشركة عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2021.

وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 453 مليون درهم. وارتفع سهم اتصالات إلى 21.46 درهم، فيما قفز سهم أدنوك للتوزيع إلى 4.74 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 141 مليون درهم، فيما ارتفع سهم الدار إلى 3.56 درهم بصفقات بلغت قيمتها 260 مليون درهم.

وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة نحو 1.34 مليار درهم، فيما وصلت الصفقات المبرمة 3179 صفقة.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 12.45 درهم، ما منح دفعة قوية للسوق الذي شهد أيضاً ارتفاع أسعار شريحة من الأسهم القيادية الأخرى، ومنها سهم إعمار مولز إلى 1.93 درهم.