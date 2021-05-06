«شعاع» تبيع حصتها في «المرفأ إنترناشيونال»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «شعاع كابيتال»، عن بيع حصتها البالغة 20% في شركة «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» إلى شركة «سوجيتز» اليابانية.

وبهذه المناسبة، قال فؤاد طارق خان، مدير عام، رئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لـ «شعاع كابيتال»: «ستشكل سوجيتز شريكاً مثالياً لشركة «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» لما تتمتع به من خبرة دولية في قطاع الطاقة العالمي، بالإضافة إلى خبراتها التشغيلية كمستثمر استراتيجي. ويسرّنا بيع حصتنا إلى ‹سوجيتز› تماشياً مع خطة التخارج الموضوعة عقب دعمنا تطوير المحطة التابعة لها، والتي ستسهم في ضمان استقرار إمدادات الماء والكهرباء في دولة الإمارات».

من جانبه، قال ماساكازو هاشيموتو، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم البنى التحتية والرعاية الصحية في شركة «سوجيتز»: «يسعدنا أن «سوجيتز» أصبحت راعياً مشاركاً لهذا المشروع الذي يلعب دوراً مهماً في استقرار إمدادات الماء والكهرباء في أبوظبي، ويساهم في حفز النمو الاقتصادي للمنطقة عموماً».