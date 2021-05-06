صندوق النقد يبحث مطالب تونس

واشنطن (رويترز) - قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن خبراء الصندوق اجتمعوا بالمسؤولين التونسيين هذا الأسبوع في واشنطن لبحث طلب تونس برنامج قرض من الصندوق، حيص انصب التركيز على تفاصيل خطط البلد للإصلاح الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.

وأبلغ رايس مؤتمرا صحفيا "بالطبع نحن مستعدون لدعم تونس والشعب التونسي، لكي يتعاملوا مع تداعيات الأزمة ويمضوا قدما في تعاف شامل يخلق الوظائف ويستعيد الاستدامة المالية".

لكنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد أن الصندوق يناقش برنامجا حجمه أربعة مليارات دولار، وهو المبلغ الذي قالت السلطات التونسية إنها تستهدفه، ولا الإطار الزمني لاتفاق قرض.

وقال إن من السابق لأوانه تقويم الإصلاحات المقترحة من السلطات التونسية، وإن النقاشات كانت ذات طابع فني يستهدف فهمها فهما أفضل.

كانت رويترز أوردت يوم الثلاثاء أن الحكومة ستقلص فاتورة أجور القطاع العام بتشجيع التقاعد المبكر وتلغي دعم الغذاء والكهرباء والبنزين تدريجيا، مع إحلال مساعدات مباشرة للفقراء محله.

كان الاتحاد العام للشغل، النقابة العمالية الأقوى في تونس، قد رفض أمس الأربعاء المقترحات، التي ستشجع على تسريحات طوعية بالقطاع العام عند 25 بالمئة من الأجر، إلى جانب برامج للتقاعد المبكر وإتاحة العمل بدوام جزئي عند 50 بالمئة من الأجر.

