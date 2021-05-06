المشاركون في إكسبو يؤكدون التزامهم بالعمل لتوحيد العالم

دبي (الاتحاد) وجّه الموفدون الذين حضروا النسخة السادسة والأخيرة من اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو، قبل اختتامها يوم الأربعاء الماضي، رسالة للعالم مفادها أن الدول المشاركة تتّحد في التزامها باستضافة إكسبو دولي من شأنه إقامة الجسور وإلهام العمل وتقديم حلول واقعية للتحديات العالمية.

أثناء اجتماع المشاركين الدوليين الأخير قبل إطلاق إكسبو 2020 في الأول من أكتوبر المقبل – ليكون واحداً من أولى الأحداث الضخمة التي ستقام في العالم منذ بداية الجائحة الحالية – أعرب الحضور عن دعمهم وحماسهم الراسخَين للحدث الدولي الذي تستمر فعالياته ستة أشهر، والذي يرون أنه منصة انطلاق أساسية نحو بناء عالم أفضل للجميع.

وقَدِم أكثر من 370 موفداً من أنحاء العالم ليشاركوا شخصياً في اجتماع المشاركين الدوليين، الذي عُقد يومَي 4 و5 مايو في أول اجتماع يستضيفه مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، ويطّلعوا مباشرة على الاستعدادات المتقدمة لإكسبو 2020. ومثّل الموفدون 173 دولة من أصل أكثر من 190 دولة مشاركة في إكسبو، وذلك في حضور مجموعة من المشاركين الآخرين عن بُعد.

إطلاق العنان لأفكار جديدة

وقال إيريك لينكييه، المفوض العام لفرنسا لدى إكسبو 2020 دبي: "يُظهر الاجتماع المباشر الذي عُقد هذا الأسبوع أن إكسبو 2020 جاهز - والعالم مستعد - لتجمع عالمي من شأنه أن يوحدنا ويلهمنا للعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع. إننا بحاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى العمل يداً بيد للبحث عن حلول للتحديات التي نواجهها جميعاً.

وأضاف: "سيصحب الجناح الفرنسي زواره في رحلة لاختبار مشاعر جديدة وإطلاق العنان لأفكار جديدة من أجل إعادة ابتكار عالمنا، في ظل اتخاذ الضوء مصدراً للتقدم والإلهام والحركة والمعرفة والإبداع. ولدى فرنسا قناعة راسخة بأن إكسبو 2020 سيكون احتفالاً بهمَّتناً وصمودنا وتضامننا - وفرصة لا تُفوَّت لكي نشارك العالم ابتكاراتنا وإبداعاتنا الجريئة التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مستقبل البشرية".

عالم ما بعد الجائحة

وقال أليكسي جروزديف، نائب وزير الصناعة والتجارة، والمفوض العام لروسيا لدى إكسبو 2020: "العالم كله في انتظار يوم الأول من أكتوبر ليشهد هذا الحدث الضخم، الذي سيكون الأول من نوعه على هذا المستوى في عالم ما بعد الجائحة. أنا على قناعة تامة بأن إكسبو 2020 دبي سيكون تجسيداً حقيقياً لانتصار الإنسانية، التي وحّدت معارفها وجهودها لمواجهة هذا التهديد الجديد. تعتزم روسيا لعب دور نشط في فعاليات الأعمال والفعاليات الثقافية، وأن تظهر للعالم أفضل ما في صناعاتها المبتكرة والخلاقة".

200 جهة مشاركة

سيكون إكسبو 2020 دبي أكثر نُسخ إكسبو الدولي تنوعاً على الإطلاق، حيث سيستقبل ما يزيد على 200 جهة مشاركة، بينها دول ومنظمات متعددة الأطراف ومؤسسات أكاديمية وشركات. وللمرة الأولى عبر تاريخ إكسبو الدولي الممتد 170 عاماً، سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص – أي مساحة مخصصة تمكّنها من استعراض ثقافتها وتقدمها أمام العالم، لتنشئ الشراكات وتستكشف الحلول ذات الصلة بظروفها وأبناء شعبها. بعض هذه الدول، بما فيها جنوب السودان، أحدث دول العالم، يشارك للمرة الأولى في إكسبو دولي.

وقال دينق دينق نيال، المفوض العام لجنوب السودان لدى إكسبو 2020: "الوباء العالمي تحدٍّ آخر يواجهه جنوب السودان، لكن هذا يزيد من أهمية أول مشاركة لنا في إكسبو دولي. إكسبو 2020 فرصتنا لرسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً، ولنروي للعالم قصة مختلفة - قصة تُظهر له إمكاناتنا الهائلة. سيمثل هذا الحدث الدولي منصة انطلاق مهمة – بالنسبة لجنوب السودان، والقارة الأفريقية بأكملها - لبناء الجسور وجذب الاستثمارات، والتعاون مع المجتمع الدولي، وتقييم التحديات العالمية، وتوحيد جهودنا لحل مشكلات العالم. هذا ما يحتاجه العالم، ونحن فخورون بكوننا جزءاً منه".

حدث دولي آمن وملهم

وقال السفير خورخي نيمي، سكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في الأرجنتين: " تؤمن الأرجنتين بأن التعاون على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق التقدم، ولم يكن إكسبو الدولي القادم ليأتي في وقت أفضل من هذا. لقد أظهر هذا الاجتماع للمشاركين الدوليين أن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على أتم الاستعداد لاستضافة حدث دولي آمن ورائع وملهم يجمعنا سوياً للتحرك لما فيه فائدتنا. نتطلع إلى أن نشارك ملايين الزوار في إكسبو 2020 أفكار الأرجنتين الرائعة وما لديها من قدرات - من الفنادق والسياحة إلى الأعمال التجارية الزراعية والطاقة متجددة."

يمثل إكسبو 2020، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث ينظَّم في العالم العربي، مصدر فخر بالنسبة للمنطقة بأسرها، وفرصة لاستعراض الثقافة العربية على مسرح عالمي.

تعزيز الميزة التنافسية

وقال محسن بن خميس البلوشي، المفوض العام لسلطنة عُمان لدى إكسبو 2020 دبي: "سيكون إكسبو 2020 دبي احتفالية ثقافية وتجارية رائعة. وسيلفت جناح عمان، بتصميمه المستوحى من مبخرة اللُّبان، انتباه العالم إلى ثقافة السلطنة وتاريخها الغنيَّين، بالإضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية لسلطنة عمان. لطالما تمتعت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بعلاقة استثنائية، قائمة على الثقة والانفتاح والتعاون. وتمثل مشاركة عُمان في إكسبو 2020 دبي خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".