9.1 مليار دولار إيرادات «سوني»

ارتفعت إيرادات شركة سوني بنسبة 9 في المائة، خلال العام المالي 2020، وزادت إيرادات التشغيل الموحد بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة النمو القوي لشريحة الألعاب والشبكات وكذلك شريحة الخدمات المالية.

وفي العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، وصلت قيمة الإيرادات التشغيلية إلى 9.1 مليار دولار (971.9 مليار ين) بزيادة 15٪ في 7.96 مليار دولار (845 مليار ين) في العام المالي 2019. بينما سجلت المبيعات 84 مليار دولار (8.999 تريليون ين) مقابل 77.8 مليار دولار (8.259 تريليون ين) في العام الماضي، بزيادة 6.97 مليار دولار (740 مليار ين).

كما حققت الألعاب والشبكات في سوني زيادة قدرها 6.4 مليار دولار (679 مليار ين) أي زيادة قدرها 34 في المائة في الإيرادات مقارنة بالسنة المالية 2019. كما بلغت المبيعات الموحدة 25 مليار دولار (2.656 تريليون ين)، بينما وصل الإيراد التشغيلي إلى 3.22 مليار دولار (342 مليار ين) في السنة المالية 2020. وترجع هذه الزيادة في الإيرادات التشغيلية بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مبيعات برامج الألعاب وخدمات الشبكات، والتي غطت زيادة نفقات المبيعات والنفقات العامة والإدارية لإطلاق منصة الألعاب الجديدة PlayStation5.

من جهة أخرى، شهدت الخدمات المالية نمواً في الإيرادات بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 15.73 مليار دولار (1.669 تريليون ين)، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بمقدار 329.87 مليون دولار (35 مليار ين) لتصل إلى 1.55 مليار دولار (164 مليار ين). كما سجل نشاط الشركة في الموسيقى زيادة في المبيعات والأرباح التشغيلية.

وفي المقابل، كان هناك تراجعاً في مبيعات المنتجات والحلول الإلكترونية وكذلك حلول التصوير والمستشعرات. ولكن المنتجات والحلول الإلكترونية سجلت برغم ذلك زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية.