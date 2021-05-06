«موانئ دبي» تطور الطرف الأثيوبي من ممر بربرة

أديس أبابا (الاتحاد) وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية، ووزارة النقل في إثيوبيا، مذكرة تفاهم لتطوير الطرف الإثيوبي من الطريق الموصل بين إثيوبيا وبربرة ليكون أحد أهم الممرات التجارية واللوجستية بالنسبة للخطوط التجارية العالمية لإثيوبيا.

تم توقيع الاتفاقية اليوم في أديس أبابا من قبَل كل من داغماويت موجس، وزيرة النقل الإثيوبية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

يأتي قرار الطرفين بهدف استكشاف إمكانات تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوفير خدمات لوجستية متكاملة على طول الممر من أجل تحقيق منافع اقتصادية كبيرة لإثيوبيا.

ومن المقترح في مذكرة التفاهم أن تقوم موانئ دبي العالمية ووزارة النقل الإثيوبية بتأسيس مشروع مشترك للخدمات اللوجستية لتنفيذ العمليات اللوجستية من المنشأ إلى المقصد.

وبالنسبة للصادرات، فمن المُقرر أن تقدم موانئ دبي العالمية خدمات من المنشأ في إثيوبيا حتى ميناء بربرة، أما بالنسبة للواردات، فستُقدم من ميناء تحميل الشحنات إلى تسليمها في أحد الموانئ الجافة في المناطق الخلفية للموانئ أو إلى الوجهة النهائية للمرسل إليهم.

مليار دولار استثمارات

وتعتزم موانئ دبي العالمية وشركاؤها استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة في تطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد على طول الممر. ويشمل ذلك الموانئ الجافة والصوامع والمستودعات وساحات الحاويات ومستودعات سلسلة التبريد، وأنشطة شحن وتخليص البضائع.

وسيتم الاستثمار في البنية التحتية بالتوازي مع تنفيذ أحدث بنية تحتية لتقنية المعلومات والتكنولوجيا لضمان الأداء الفعَّال للممر، ونقل البضائع بشكل سلس وآمن وشفاف في رحلة النقل بأكملها.

كما تتضمن مذكرة التفاهم إنشاء فريق لمراجعة وحل أي عقبات تنظيمية تواجه ممر بربرة، لضمان أن تكون المنافسة بين الممرات على أساس العدل والمساواة وأن تتمكن شركات الخدمات اللوجستية من استغلال ممر بربرة على أساس الاستخدام المشترك.

كما تنص مذكرة التفاهم على أن وزارة النقل الأثيوبية تعمل على مراجعة وحل العقبات التنظيمية التي تواجه الجانب الإثيوبي لممر بربرة بهدف ضمان الترتيبات التنافسية لشركات الخدمات اللوجستية لتتمكن من الاستفادة من الممر على أساس الاستخدام المشترك.

الخدمات اللوجستية

وقالت داغماويت موجس: "بينما نبدأ رحلتنا في طريق الازدهار، التي تهدف إلى إطلاق إمكانات التنمية في إثيوبيا والمصممة لدفع البلاد لتصبح منارة أفريقية للازدهار، فمن المتوقع أن يلعب تحوّل قطاع الخدمات اللوجستية الدور المحفِّز والرائد في هذا الصدد. وتهدف إثيوبيا إلى تنويع مرافق وخدمات الموانئ لتحسين طرق الوصول إلى الممر التجاري، ويساعد استغلال ممر بربرة بالتأكيد في جعل إثيوبيا تحتل الصدارة في العمليات اللوجستية، مما يعزز الميزة التنافسية لشحن منتجاتنا إلى السوق العالمية. إن تطوير هذا الممر لن يلبي الطلب المتزايد للتجارة الدولية الإثيوبية فحسب، بل يعزز أيضا قدرة بلدنا في استخدام ممرنا الرئيس الحالي من حيث حجم التجارة ودرجة الكفاءة".

منافع اقتصادية

وقال سلطان أحمد بن سليّم: "بصفتنا شركة عالمية رائدة تقدم الحلول التجارية واللوجستية، نحن على ثقة بأن تطوير ممر بربرة ليصبح ممرًا تجاريا ولوجستيا رئيسا يحقق منافع اقتصادية ضخمة لإثيوبيا، ويدعم خططها التنموية الطموحة. كما يخلق أيضا فرص عمل جديدة، ويجذب شركات واستثمارات جديدة على طول الممر، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز إمكانات البلاد التجارية الدولية من خلال وجود رابط مباشر وسلس وفعَّال بين إثيوبيا وميناء بربرة".

البنية التحتية

ومن المتوقع أن تكتمل البنية التحتية للطريق الموصل بين ميناء بربرة وواجالي على الحدود الإثيوبية، والذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، بحلول نهاية عام 2021. ويتصل الطريق بالطريق السريع الحديث على الجانب الإثيوبي ويجعل من بربرة بوابة تجارية رئيسة في المنطقة. كما سيكون أحد أكثر الطرق سرعة وكفاءة لأنشطة نقل بضائع الترانزيت الإثيوبية.

يذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تلتزم باستثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار لتطوير وتوسيع ميناء بربرة، وتقترب المجموعة من إنجاز المرحلة الأولى. كما يجري العمل على توسعة الرصيف ليبلغ طوله 1000 متر، مما سيزيد من السعة إلى مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدما، عبر تشغيل 10 رافعات.

