«اتصالات» تزيد سرعة الإنترنت

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت "اتصالات" اليوم أن عملاء باقات eLife Unlimited قد تم ترقية سرعة الإنترنت المنزلي لديهم مجاناً حتى نهاية شهر يوليو 2021 المقبل.

وقالت الشركة في بيان "يأتي ذلك في خطوة تسعى من خلالها "اتصالات" إلى تأكيد التزامها بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمواصلة العمل على تمكين عملائها من التمتع بتجربة أسرع شبكة هاتف متحرك على وجه الأرض. ودعماً لهذا الالتزام، تعمل "اتصالات" على زيادة سرعة الانترنت المنزلي في دولة الإمارات، حيث تعتبر باقات eLife Unlimited الخيار الأول للترفيه المنزلي، كما أنها تضع معياراً لسرعات الانترنت المنزلي والتي تبدأ من 250 ميجابت في الثانية".

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات"، "يسعدنا في 'اتصالات' أن نقدم للعملاء المشتركين في باقات eLife Unlimited المنزلية هذا العرض المجاني، تقديراً لدعمهم وثقتهم الدائمة بــ "اتصالات". لقد تم تصميم هذه الباقات لتلبية احتياجات العملاء الذين يتطلعون إلى انترنت منزلي فائق السرعة، وبالشكل الذي يمكنهم من استخدام أكبر عدد ممكن من الأجهزة في منازلهم. من جانبها ستواصل "اتصالات" الاستثمار في الابتكار وفي أحدث تقنيات تحسين الشبكة، وهي ملتزمة أيضاً بتقديم خدمات إنترنت فائقة السرعة، ومحتوى تلفزيوني غني وحصري، وأفضل إمكانيات شبكة "واي فاي" لعملائها".