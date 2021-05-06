انتعاش مرتقب للاقتصاد البريطاني

توقع بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس أن يسجّل الاقتصاد البريطاني انتعاشا بنسبة أعلى مما كان متوقعا هذه السنة مع تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة وباء كوفيد-19.

وأوضح في بيان أن الاقتصاد ينمو بنسبة 7,25% في 2021 بسبب "تخفيف القيود بشكل أبكر مما كان مرتقبا"، معدلا بذلك توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى انتعاش بنسبة 5%.

وأبقى بنك إنجلترا على حجم برنامجه للتحفيز دون تغيير، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه مؤشرات على تعافي الاقتصاد البريطاني من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا، مدعوما بالنشاط السريع لبرنامج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد.

وأبقى البنك على سعر فائدته الرئيس عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 بالمئة وحجم برنامجه لشراء السندات دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني (1.24 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.