«المركزي التركي» يُبقي الفائدة مرتفعة في مواجهة تضخم متصاعد

إسطنبول (رويترز) - أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 19 بالمئة كما كان متوقعا، وجدد تعهده بإبقائه فوق معدل التضخم الذي يتوقع البنك أن يتراجع بعدما ارتفع لأكثر من 17 بالمئة مع انخفاض الليرة.

كان 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يُبقي البنك تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قاوجي أوغلو على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد دون تغيير، قبل خفض محتمل في الربع الثالث من العام.

وانخفضت العملة التركية 13 بالمئة منذ منتصف مارس عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال، مما دفع التضخم المرتبط بالتجارة للصعود في البلد المعتمد على الواردات.

ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام إلى 12.2 بالمئة من 9.4 بالمئة، لكنه ما زال دون توقعات السوق.

ويتوقع البنك نزول التضخم من مستوى أبريل، عندما ارتفع إلى 17.14 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.