«الاتحاد للطيران» تطلق عروض الصيف على الرحلات

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت الاتحاد للطيران، عروضاً مغرية لتشجيع عشاق السفر على البدء في التخطيط لعطلاتهم خلال موسم الصيف، تشمل إمكانية تغيير موعد الرحلة أو الوجهة مجانا.

وستكون هدية العيد من الاتحاد لسكان الإمارات مميزة هذا العام، مع خصومات لم يسبق لها مثيل على الرحلات الصيفية تصل إلى 50%، للاستمتاع بشمس الشاطئ المعتدلة على رمال سيشل، أو زيارة المعالم الأثرية التاريخية العريقة في أثينا. ينتهي العرض بتاريخ 12 مايو 2021 وسيكون صالحا للسفر حتى 20 نوفمبر 2021.

وتبدأ أسعار تذكرة السفر من أبوظبي إلى الدار البيضاء من 995 درهما إماراتيا، وإلى موسكو من 1495 درهما وإلى زيوريخ من 1895 درهما.

ويغطي العرض كافة درجات السفر على متن الاتحاد للطيران، حيث يبدأ سعر تذكرة السفر من أبوظبي إلى العاصمة السيريلانكية، كولومبو على متن درجة الأعمال من 2495 درهما مع العودة.

وسيحظى المسافرون بفرصة رائعة لزيارة الدار البيضاء وجنيف وزيوريخ وموسكو من دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي عند الوصول لتلك الوجهات أو لدى عودتهم إلى أبوظبي.

وتم خفض مدة الحجر الصحي للدول غير الواردة في القائمة الخضراء لأبوظبي إلى خمسة أيام أيضًا بالنسبة للحاصلين على التطعيمات ضد كوفيد-19 كاملة من المواطنين والمقيمين.

وفي إطار برنامج "عام الخمسين" للشركة، سيحظى ثلاثة فائزين سعداء الحظ بفرصة الفوز بخمسين ضعف قيمة تذاكرهم من رصيد الاتحاد، الذي يمكن الاستفادة منه في شراء رحلات جديدة، أو ترقية الرحلات وغيرها من الإضافات الأخرى في أي وقت على مدار عامين.