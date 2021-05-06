«فينتك أبوظبي 2021» ينطلق 22 نوفمبر المقبل

أبوظبي (وام) تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان فينتك أبوظبي بنسخته «الهجينة» في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2021.

ويجمع فينتك أبوظبي 2021، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بين الحضور الافتراضي والواقعي، بمشاركة مختلف رواد القطاع والشركاء الاستراتيجيين لمناقشة الأفكار وإطلاق المبادرات المبتكرة، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للتكنولوجيا المالية.

وتشهد النسخة المقبلة من الحدث انطلاقة «منتدى المجلس»، الفعالية الحصرية التي تضم مجموعة من المحادثات والمنتديات الخاصة، وتفتح باب النقاش بين قادة قطاع التكنولوجيا المالية من القطاعين العام والخاص من كافة أنحاء العالم.

وسيتم بث جميع الجلسات العامة ضمن المهرجان عبر الوسائل الرقمية، مما يتيح الاختيار بين حضور المهرجان شخصياً أو افتراضياً من أي مكان في العالم.

ويبدأ مهرجان فينتك أبوظبي 2021 فعالياته من خلال جولة البحث، والتي ستقام افتراضياً لتضم هذا العام أكثر من 35 دولة للعثور على أفضل التقنيات المالية واختيارها للانضمام إلى منصة فينتك 100.

الجولة الافتراضية

وتوفر الجولة الافتراضية، التي تنطلق في 2 يونيو 2021 وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 للمشاركين فرصة التعرف على مؤسسي الشركات الناشئة الأبرز في كل دولة في مجال التكنولوجيا المالية الذين سيقدمون حلولهم المبتكرة، كما سيتاح للمشاركين الاستماع إلى قادة التكنولوجيا المالية وممثلي الجهات الحكومية والمبتكرين.

وسيحتفي مهرجان فينتك أبوظبي 2021 بالابتكار من خلال تحدي الابتكار السنوي الذي سيتيح لشركات التكنولوجيا المالية الفرصة لتقديم حلول مبتكرة استجابةً لتقارير مشكلات تطرحها كبرى الشركات من القطاع المالي والحكومي، والتي ستقدم بدورها دعماً للمشاركين الناجحين في التحدي.

ويشهد المهرجان هذا العام إضافات جديدة، منها فينتك من أجل الخير - منتدى للابتكار المستدام في مجال التكنولوجيا المالية وCxO21- منتدى للابتكار المؤسسي والصيرفة الرقمية وToken- منتدى العملات الرقمية وRisk4.0 - منتدى الأمن المالي، إضافة إلى سوق فينتك - منتدى حول مبيعات التجزئة والمدفوعات.

تبني الحلول التكنولوجية

وقال إيمانيول جيفاناكس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق: «يواصل مهرجان فينتك أبوظبي تحقيق المزيد من النجاح، حيث تكيف الحدث مع الظروف الراهنة من خلال المزج بين الأسلوب الافتراضي والواقعي، وهو يستمر في التطور لتلبية احتياجات بيئة العمل للتكنولوجيا المالية».

وأضاف أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى زيادة تبني الحلول التكنولوجية، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي العالمي يفخر بتقديم النسخة الجديدة من المهرجان لدعم الابتكار ضمن القطاع، وسيوفر الحدث هذا العام فرصة للمبتكرين والشركات الناشئة والمستثمرين لإجراء المناقشات والتعاون في مجال وضع السياسات ولوائح التكنولوجيا المالية المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي

يذكر أن نسخة العام الماضي من فينتك أبوظبي أقيمت بنجاح في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2020 وذلك من خلال منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد استقطبت أكثر من 18500 مشارك من جميع أنحاء العالم، حيث استمرت أجندة الحدث على مدى ثلاثة أيام وتضمنت كلمات رئيسة وحلقات نقاش ومحادثات بقيادة رواد قطاع التكنولوجيا المالية، سلطوا خلالها الضوء على التطورات والتوجهات في قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وواجهات الربط البرمجي ورأس المال الاستثماري وسبل توسيع نطاق الشركات الناشئة وتطوير اللوائح. وقد تضمن مهرجان فينتك أبوظبي 2020 منصة فينتك 100 التي جمعت 100 مؤسس ورئيس تنفيذي لأكثر شركات التكنولوجيا المالية نفوذاً في العالم، والتي يبلغ متوسط التمويل لكل شركة ناشئة منها 66 مليون دولار.

كما استضافت النسخة الرابعة من الحدث منتدى المستثمرين الذي رحب بتجمع دولي من كبار المستثمرين في رأس المال والأسهم الخاصة والصناديق السيادية.

بالإضافة إلى ذلك، ضم الحدث منتدى فينتك الحكومي، الذي استضاف جمهوراً عالمياً من الوزراء ورؤساء البلديات والجهات التنظيمية، إلى جانب رواد الابتكار من المؤسسات المالية والقطاع المصرفي.