1.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

أبو ظبي (وام)

حافظت أسواق الأسهم المحلية على نشاطها خلال جلسة تعاملات أمس، وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 1.2 مليار درهم .

وفيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6115 نقطة، أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2650 نقطة بزيادة نسبتها 0.24 % بالمقارنة مع جلسة اليوم السابق. وعزز سهم إعمار من مكاسبه مغلقاً عند 3.91 درهم، وأغلق سهم إعمار مولز عند 1.90 درهم وداماك 1.24 درهم. وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي غلى 4.49 درهم، فيما قفز سهم أرامكس إلى 4.10 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم شركة الدار العقارية إلى 3.54 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 361 مليون درهم. وارتفع سهم أدنوك للتوزيع إلى مستوى 4.63 درهم، فيما أغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند 91 درهماً. يشار إلى أن جلسة اليوم قبل الأخير من الأسبوع شهدت تداول 284 مليون سهم، فيما وصل عدد الصفقات المبرمة 3608 صفقات.