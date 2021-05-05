13 مليار درهم أرباح 35 شركة وطنية

أبوظبي (وام)

أظهرت النتائج المالية المجمعة لـ 35 شركة إماراتية مدرجة في الأسواق المالية ارتفاع صافي أرباحها إلى 13 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021، بزيادة نسبتها 25% تقريباً مقارنة مع الأرباح المتحققة في الفترة ذاتها من العام 2020. ويأتي النمو الكبير في ربحية هذه الشركات متزامناً مع عودة النشاط بقوة إلى كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة. وتعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة ومن ضمنها قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات والاستثمار.

وكانت البيانات المالية لـ 11 بنكاً وطنياً، أظهرت ارتفاع صافي أرباحها إلى 7.74 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021 بزيادة نسبتها 9.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.

وتشكل الربحية التي حققتها هذه البنوك نحو 59.5% من إجمالي الأرباح التي حققتها 35 شركة أفصحت حتى الآن عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام الجاري.

وعلاوة على ارتفاع ربحية البنوك الإماراتية، فقد شهدت جميع مؤشرات أنشطة القطاع نمواً جيداً خلال الربع الأول من 2021، ومن ضمنها ارتفاع إجمالي الموجودات وحجم السيولة وأنشطة الإقراض والودائع. يشار إلى أن قيمة العوائد النقدية التي حصل عليها المستثمرون في الشركات الإماراتية عن العام 2020 تجاوزت 35 مليار درهم، وهي من أعلى القيمة المسجلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.