«ويز إير أبوظبي» توفر لعملائها خصومات خاصة على اختبار PCR

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توفير خصومات خاصة على تكلفة اختبار PCR للمسافرين على متن خطوطها.

وتتعاون «ويز إير أبوظبي» مع مختبرات لايف دياجنوستيكس الطبية، ما يتيح لجميع عملائها إجراء اختبار PCR للكشف عن فيروس «كوفيد-19» بأسعار مخفضة.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من خدمة الزيارة المنزلية، التي تخضع لتكاليف إضافية، لإجراء الاختبار في منازلهم أو مكاتبهم، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد في ثمانية مراكز مختلفة، لإجراء الاختبار واستلام نتيجته خلال فترة تتراوح بين 24- 48 ساعة.

وتبلغ تكلفة إجراء الاختبار 55 درهماً إماراتياً في أبوظبي، و120 درهماً إماراتياً في دبي. لمزيد من المعلومات حول عملية الحجز، يرجى زيارة الرابط: https://www.lifedx.net/wizzair/.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «تواصل شركتنا التزامها بتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للمسافرين على متن خطوطها، ابتداءً بإجراءات تعزيز النظافة العامة، ووصولاً إلى اختبارات PCR.