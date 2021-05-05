«اقتصادية الشارقة» تنجز 77938 معاملة رقمية

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 77938 معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 محققة نمواً بنسبة 134 بالمائة من حيث إجمالي عدد المعاملات المنجزة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 الذي بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة خلاله 33294 معاملة.

وأوضحت «اقتصادية الشارقة»، أن هذا الارتفاع في عدد المعاملات الرقمية يأتي نتيجة لجهودها المتواصلة خلال المرحلة الماضية في تحقيق عملية التحول الرقمي بنسبة 100 بالمائة في كافة خدماتها المقدمة للجمهور، توافقاً مع رؤية القيادة الرشيدة، ودعماً للتوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كإحدى أفضل الجهات في تقديم الخدمات، وفق أرقى المعايير، بما يحقق رضى وسعادة المتعاملين، ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

ووفق بيانات الدائرة، فقد نمت نسبة استخدام منصة التحول الرقمي 96 بالمائة مقارنة بنسبتها في الربع الأول من العام الماضي التي بلغت 62 بالمائة، فيما بلغت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة في الربع الأول من العام الحالي 17 بالمائة مقارنة بـ 9 بالمائة في الربع الأول من عام 2020.