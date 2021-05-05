الإمارات تقود المنطقة لريادة عالمية في الطاقة المتجددة

دبي (وام)

يسلط معرض الشرق الأوسط للطاقة 2021 الذي سينطلق بدبي في 17 مايو الجاري الضوء على موضوع الطاقة المتجددة والنظيفة لأول مرة كموضوع رئيس في أسبوعه الأول الافتراضي.

وتقود الإمارات المنطقة نحو ريادة السوق العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة حيث ماتزال رائدة في تحول الطاقة بفضل قيامها بمجموعة كبيرة من المشاريع المتطورة إذ تشمل هذه المشاريع كلا من مشروع الظفرة للطاقة الشمسية «2 جيجا واط» في أبوظبي والذي سيوفر في نهاية المطاف طاقة 160 ألف منزل ومشروع «1.5 جيجا واط PV3» في العاصمة أبوظبي أيضاً.

وفي دبي يجري تطوير المرحلتين الرابعة والخامسة من منشأة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وبمجرد اكتمالها ستكون محطة «MBR»أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم مع قدرة إجمالية مخططة تبلغ 5 جيجا واط عند التشغيل الكامل بحلول عام 2030.