848 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 848 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 190 مبايعة بقيمة 509.84 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 122.71 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 387.13 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 321.21 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 69.44 مليون درهم، و62 رهن فلل وشقق بقيمة 251.77 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 70 مليون درهم، وأخرى في منطقة الطوار الثالثة بقيمة 45 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 16.95 مليون درهم.