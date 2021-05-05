1.4 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إيرادات بقيمة 10.3 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2021، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12%، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية، وارتفاع الدخل في الشركات الزميلة.

وبلغ صافي الدخل (حصة-«طاقة») 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها حوالي 2 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، نظراً إلى أن الربع الأول من عام 2020 تضمن تخفيضاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بمقدار 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 18% نتيجة لخفض الإنفاق في عام 2020 والعائد للتأخر في المشاريع أو تأجيلها مع بداية تفشي جائحة «كوفيد - 19» العالمية.

وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية للفترة المذكورة، أعلن المجلس توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (0.55 فلس لكل سهم).

وهذه التوزيعات ستكون الدفعة الأولى من أربع دفعات لتوزيعات الأرباح ربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً للسياسة المعلنة للشركة لتوزيع الأرباح.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «اختتمت مجموعة «طاقة» الربع الأول لهذا العام بأداءٍ قوي يجسّد نموذجَ أعمالٍ مرن والمستند إلى حجم أعمال مالي واستراتيجي ضخم كشركة مرافق متكاملة. وانطلاقاً من استراتيجيتنا المعلنة حديثاً، والتي تركز على سعينا لتحقيق النمو المستدام والمربح، فإن «طاقة» ستواصل البناء على قدراتنا المالية. وخلال هذا العام 2021، حققنا إنجازاً جديداً من خلال إصدارنا للسندات التي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، مما أبرز جاذبية الاستثمار في «طاقة» والتزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا.

وأضاف: «نتطلع نحو المستقبل بتفاؤل، حيث نرى عودة الطلب على خدمات المرافق والسلع مرة أخرى بعد التحديات العالمية التي نتجت عن «الجائحة». ومع استمرار تعافي السوق، سواءً هنا في دولة الإمارات أو خارجها، فإن «طاقة» تتمتع بوضع جيد يتيح لها مواصلة مسيرتها نحو النمو بصفتها شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي».