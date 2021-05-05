«الرقمنة» توفر 133 مليون فرصة عمل في المنطقة

دبي (الاتحاد) من المتوقع شطب 75 مليون وظيفة في السنوات المقبلة، في حين تسهم الرقمنة في خلق 133 مليون وظيفة جديدة، حسب مشاركين في ورشة عمل بعنوان «بناء وظائف المستقبل»، نظمتها مؤسسة آب جرايد upGrad.

وقال مشاركون في ورشة العمل إن الرقمنة أثرت على أداء العديد من القطاعات، من بينها التجزئة والمصارف والخدمات اللوجستية والطاقة عبر المنطقة، الأمر الذي أسهم في خلق وظائف جديدة وزوال أخرى.

من جهة أخرى يحتاج أكثر من ربع (28٪) المواهب العاملة في دولة الإمارات، على مدى العاميين المقبلين، لتعزيز مستوى المهارات، وفق تقرير صادر عن كي بي إم جي، أوضح أن ما يقرب من نصف المهارات الأساسية المطلوبة لأداء الوظائف الحالية من المتوقع أن تتغير أو تصبح غير مواكبة للعصر بسبب التطور التقني.

وقالت سارانجيت سانجار، الرئيس التنفيذي لدى شركة upGrad في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "إن الارتقاء بالمهارات يسهم في تمكين المواهب من خلال الوصول إلى المزيد من الفرص وأدوات التكيف في ظل عالم متغير باستمرار. ويهدف نهجنا أيضاً إلى تطوير المهارات لدى المهنيين، والذي يتوافق مع أولويات حكومة الإمارات الهادفة إلى النهوض بمستوى رفاهية السكان وسعادتهم. ونحن نتطلع إلى أن يكون لنا دوراً رئيساً في النهوض بمعدلات النمو وتحقيق الازدهار فضلاً عن صقل مواهب المهنيين في الإمارات من أجل تمكينهم من الحصول على وظائف المستقبل، في إطار أجندة الدولة تماشياً مع رؤية الإمارات والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي".