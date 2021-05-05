«دبي المالي» ينظم مؤتمر المستثمرين العالميين

دبي (الاتحاد)

يُنظم سوق دبي المالي مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2021، عبر تقنيات الاتصال المرئي يومي 18 و19 مايو الجاري، بالتعاون مع جولدمان ساكس.

ويجمع المؤتمر كبار مسؤولي الشركات الرائدة المُصدرة للأسهم والصكوك والسندات في أسواق المال في دبي مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى في الولايات المتحدة، بريطانيا وأوروبا وآسيا.

ويُتيح المؤتمر الفرصة للشركات لاستعراض تطورات أعمالها وقصص نجاحها وإبراز القدرات اللافتة التي أظهرتها، للمحافظة على نمو أنشطتها مدعومة بالأداء المتفوق لدبي ودولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

يشارك في المؤتمر 10 شركات ومؤسسات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في سوق دبي المالي وناسداك دبي، وهي: «إعمار العقارية»، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، «إعمار مولز»، «أمانات»، «إعمار للتطوير»، شركة سوق دبي المالي، بنك دبي التجاري، وموانئ دبي العالمية و«العربية للطيران».

ويمتلك المستثمرون الأجانب حضوراً ملفتاً في سوق دبي المالي، حيث بلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول من العام الجاري 46%، وسجلت ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية ارتفاعاً نسبته 2.6% خلال الفترة ذاتها إلى 18.3% مقابل 17.8% بنهاية الربع الأول من عام 2020.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «قدمت دبي ودولة الإمارات نمودجاً يحتذى به على صعيد سرعة التحرك لاحتواء تداعيات وضع غير مسبوق عالمياً، وذلك بفضل الرؤية القيادية والتعاطي الإيجابي مع التحديات بتحويلها إلى فرص، مما جعلها في مقدمة الاقتصاديات الأكثر مرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات والمحافظة على معدلات نمو جيدة. وفي تقديرنا، فإن هذا الأداء مرشح لاكتساب مزيد من الزخم في المرحلة المقبلة في ضوء ما حققه الاقتصاد من نجاحات وبالاستفادة من خطط التحفيز المتوالية، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع تقديراته، حسب آخر إصدار بإبريل من العام الجاري، لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2021 من 1.3% في تقديرات سابقة إلى 3.1%».

وأضاف: أسواق المال في دبي بما تمتلكه من بنية تنظيمية وأساسية متطورة وفئات أصول متنوعة، توفر فرصاً استثمارية سانحة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.