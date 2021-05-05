الطلب المحلّي في قطاع السفر الدولي ينتعش في مارس

جنيف (الاتحاد)

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن انخفاض حركة المسافرين في مارس 2021 بالمقارنة مع مستوياتها قبل مرض كوفيد-19 في مارس 2019، وانتعاشها قياساً بالشهر السابق خلال فبراير 2021.

بالمقارنة مع مارس 2019، شهد إجمالي الطلب على السفر الجوي في مارس 2021 انخفاضاً بنسبة 67.2% (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر). وتمثل هذه النسبة تحسّناً واضحاً عن معدل التراجع بنسبة 74.9% في فبراير 2021، بالمقارنة مع فبراير 2019. واستند هذا الأداء المحسّن إلى المكاسب التي تلقّتها الأسواق المحليّة، ولا سيّما في الصين، في الوقت الذي بقيت فيه حركة المرور الدولية مقيّدة إلى حدّ بعيد.

وفي تعليقه، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «شهدت بعض الأسواق المحلية الرئيسية زخماً إيجابياً يشير إلى انتعاش قويّ نتوقع وصوله إلى الأسواق الدولية بالتزامن مع رفع القيود عن السفر. حيث يُظهر الناس رغبة وحاجة حقيقية للسفر».

قال والش: «يُعزى تردد الحكومات في رفع قيود السفر والحجر الصحي إلى انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة في بعض الدول. وعلى الرغم من ذلك، بدأنا نشهد تطورات إيجابية، فعلى سبيل المثال، صرحت رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين أنه سيُسمح للمسافرين من الولايات المتحدة ممن حصلوا على اللقاح الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما صرّحت 24 دولةً على الأقل بأنها ترحّب بالمسافرين الذين تلقّوا اللقاح. ونتوقّع استمرار هذا التوجه وتزايده بالتزامن مع اتساع نطاق حملات التطعيم. غير أنه يجب على الحكومات ألّا تعوّل على اللقاح فقط، لأنها ستخاطر بالتمييز ضد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح لأسباب طبية أو لغيرها من الأسباب، وأولئك الذين لم يصلهم اللقاح، وهي مشكلة تعاني منها الكثير من الدول اليوم. وينبغي توافر آليات فحص معقولة التكلفة وسريعة وفعالة بديلاً عن اللقاحات لتسهيل الإجراءات على المُسافرين».